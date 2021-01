Der Impfnachweis wird zur Handy-App

Die ELGA wurde mit der Entwicklung einer Handy-Applikation betraut, die Corona-Geimpften das Reisen erleichtern soll. Wie ist das in Einklang mit dem Datenschutz zu bringen?

Die Coronaimpfungen laufen in allen Teilen der Welt. Und längst ist klar, dass eine Impfung die Voraussetzung sein wird, um wieder in alle Teile der Welt reisen zu können. Die großen Fragen sind: Was wird wo als Impfnachweis anerkannt werden? Wie kommt man halbwegs unbürokratisch und zugleich über sichere Wege - Stichwort Datenschutz - zu diesem Dokument, das praktischerweise vom Handy aus abrufbar sein soll, um es jederzeit parat zu haben?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überlegt bereits, die Coronaimpfung ...