Der Karfreitag als halber Feiertag: Alle sind unzufrieden

Die Regierung hat sich festgelegt: Sie wird das Karfreitag-Dilemma mit einer 14-Uhr-Regelung lösen. Viele Details sind allerdings noch offen und sollen nun blitzartig geklärt werden. Es gibt keine einzige positive Reaktion.

Der Karfreitag wird ein halber Feiertag. Auf diese Lösung des vom Europäischen Gerichtshof aufgeworfenen Problems hat sich Türkis-Blau festgelegt. Noch im Februar der Parlamentsbeschluss fallen.

Anzeige

1. Wer sind die Verliererdurch die Neuregelung

?

Auf jeden Fall einmal die Angehörigen der evangelischen Kirchen und die Altkatholiken. Dank (jüngst vom EuGH gekippter) Sonderregelung war der Karfreitag bisher für sie ein Feiertag. Nun werden viele von ihnen am Karfreitag bis 14 Uhr arbeiten oder sich Urlaub bzw. Zeitausgleich nehmen müssen. Die genannten Kirchen haben gemeinsam etwa 300.000 Mitglieder.



2. Was sagt die Wirtschaft?

Sie sieht sich ebenfalls als Verlierer. Aus dem bisher auf vier Prozent der Arbeitnehmer beschränkten Anspruch auf einen vollen Feiertag werde der Anspruch aller (3,725 Millionen) Arbeitnehmer auf einen halben Feiertag, das koste die Unternehmen 200 Mill. bis 300 Mill. Euro, so die Wirtschaftskammer, die umgehend eine Lohnnebenkostensenkung zur Kompensation forderte. Das Wifo dagegen beziffert den negativen wirtschaftlichen Effekt durch die Halbtagslösung mit weniger als 100 Millionen Euro.



3. Gibt es schon Halbtagsregelungen?

Ja. Den 24. Dezember und den 31. Dezember. An diesen Tagen sperren die Geschäfte früher. Auch in einigen anderen Branchen wird zumindest an einem dieser Tage - bei denen es sich nicht um gesetzliche Feiertage handelt - halbtags gearbeitet. In vielen Kollektivverträgen sind der 24. und der 31. Dezember aber als freie Tage geregelt.

4. Ab wann sind am Karfreitag Zuschläge zu bezahlen?

Die Neuregelung sieht vor, dass am Karfreitag bis 14 Uhr gearbeitet wird (wie im Handel am 24. Dezember). Allen, die (auch) danach arbeiten, müsste folglich der Zuschlag für Feiertagsarbeit gebühren.

5. Werden die Geschäfte um 14 Uhr sperren müssen?

Diese Frage stellt u. a. auch der Handelskonzern Spar, zu dem neben den Supermärkten auch die Sporthandelskette Hervis sowie die SES-Einkaufszentren gehören. Neben dem 23. Dezember sei der Karfreitag der zweitstärkste Tag im Lebensmitteleinzelhandel, betont Spar. Deshalb möchte man wissen, ob man ganztags offen halten dürfe oder ob auch das Öffnungszeitengesetz geändert werde. Beim Handelsverband hätte man darauf ebenfalls gern eine rasche Antwort. Er schlägt vor, eine Sonderregelung à la 8. Dezember zu schaffen, damit einerseits das Offenhalten am ganzen Karfreitag zu erlauben und zugleich Mitarbeitern, die das nicht tun wollen, das Recht zu geben, die Arbeit am Karfreitagnachmittag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

6. Was sagen die Vertreter der Arbeitnehmer?

Arbeiterkammer und Gewerkschaft sind empört. Die Lösung bringe keinen halben Feiertag für alle, sondern bestenfalls einen Viertelfeiertag. Wer um acht Uhr zu arbeiten beginne, könne um 14 Uhr gehen - und gewinne damit nur zwei Stunden Freizeit. Und all jene, die am Freitag jetzt schon mittags Schluss machten, gingen überhaupt leer aus. Das sei "lächerlich" und den Beschäftigten gegenüber "äußerst respektlos". Wieder einmal zeige sich, dass die Regierung mache, was Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer diktierten.



7. Wie viele Berufstätige arbeiten am Karfreitag?

Schwer zu sagen, da sich viele Berufstätige - insbesondere wenn sie schulpflichtige Kinder haben - in der Osterwoche Urlaub nehmen. Dazu kommt, dass sich viele Arbeitnehmer in Branchen, in denen das möglich ist, für einen Freitag-Frühschluss entschieden haben. Das heißt: Sie arbeiten von Montag bis Donnerstag länger und dafür am Freitag nur am Vormittag. Und schließlich sind da noch die vielen Teilzeitler, die freitags nicht oder nur wenige Stunden arbeiten. Beides führt laut Arbeitnehmervertretern dazu, dass an ganz normalen Freitagen nur 60 Prozent der Beschäftigten arbeiten.



Anzeige

8. Was sagen die Kirchen?

Die evangelische Kirche ist enttäuscht. Das Versprechen, niemandem etwas zu nehmen, sei nicht gehalten worden. Gemeinsam mit den Altkatholiken (die ebenfalls unzufrieden sind) verliere man einen halben Feiertag. Kritik kam deshalb auch aus der katholischen Kirche.



9. Wird es eine Begutachtung geben?

Nein. Plan von ÖVP und FPÖ ist es, die notwendigen Gesetzesänderungen per Abänderungsantrag ins Parlament zu bringen und gleich kommende Woche zu beschließen. Der 27. und 28. Februar sind Plenartage.



10. Was sagt die Opposition?

Sie tobt. Die SPÖ spricht von "Regierungspfusch", die Neos von einer so "weltfremden" wie "typisch österreichischen" Lösung, Jetzt (Liste Pilz) von "Augenauswischerei".