Der Koalitionspoker nach der Tiroler Landtagswahl wird spannend

Die ÖVP kann sich den Regierungspartner aussuchen. Eine Variante ist aber am wahrscheinlichsten.

Dass die Volkspartei unter Günther Platter ihre Hausmacht verteidigen wird, war unbestritten. Der Politikwissenschafter Ferdinand Karlhofer von der Universität Innsbruck erklärt, wie es in Tirol jetzt weitergeht und welche Auswirkungen das Ergebnis auf die Bundespolitik haben wird.

Welche Koalitionsvarianten sind nach diesem Wahlsonntag in Tirol wahrscheinlich? Ferdinand Karlhofer: Landeshauptmann Günther Platter hat im Wahlkampf klare Ansagen gemacht, dass er sich von rechtslastigen Aussagen abgrenzen will. Eine Koalition mit der FPÖ wurde von ihm praktisch ausgeschlossen. Auch die Grünen, die bisherigen Regierungspartner der Volkspartei, werden nicht ohne Weiteres wieder an einer Koalition beteiligt werden. Es gibt eine mächtige Wirtschaftsrunde in Tirol, die sogenannte Adler-Runde, die massiv Stimmung gegen die Grünen gemacht hat. Dabei geht es um Kraftwerkprojekte und den Ausbau der Skigebiete. Hier glaubt man aus Sicht der Wirtschaft, dass die Sozialdemokraten bei solchen Projekten eher mitziehen würden als die Grünen. Eine gemeinsame Regierungsarbeit von ÖVP und SPÖ steht deshalb derzeit im Raum.