Der Lockdown hatte für viele Patienten Nebenwirkungen

Der mehrwöchige Lockdown im Frühjahr hat seinen wichtigsten Zweck erfüllt: Das Gesundheitssystem war nie an seiner Kapazitätsgrenze, die coronabedingte Mortalität wurde eingedämmt. Aber: Die Konzentration auf Covid-19-Patienten und Akutpatienten hatte eine Reihe von Nebenwirkungen auf viele andere Patienten, die das Gesundheitswesen noch lang beschäftigen werden, weil viele Operationen und Therapien verschoben wurden. Das ist das Ergebnis einer ersten Analyse über die Konsequenzen des Lockdowns in den Spitälern, die am Montag im Gesundheitsministerium präsentiert wurden.

Lockdown: Weniger Verkehrt bedeutete weniger Unfälle

Karin Eglau von der Gesundheit Österreich hat im Auftrag von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Daten und Fakten in der stationären Versorgung erhoben. Während die Zahl der Spitalsaufenthalte nach Schlaganfällen in etwa unverändert blieb, reduzierte sich die Zahl von Kathetereingriffen nach Herzinfarkten um ein Viertel. Die Ursachen dafür müssen erst erforscht werden.

Halbiert haben sich als Folge des Lockdowns die Unfalldiagnosen, folglich waren auch nur halb so viele stationäre Aufenthalte notwendig. Hier drängen sich die Gründe geradezu auf: Es gab deutlich weniger Verkehr, auch riskante Sportarten konnten nur sehr eingeschränkt ausgeübt werden.

Versorgung von psychiatrischen Patienten hat sich verschlechtert

Um 20 Prozent gesunken sind stationäre Krebsbehandlungen. Eglau nannte als einen Grund, dass sich Krebspatienten, da zur Covid-19-Risikogruppe zählend, womöglich nicht ins Spital trauten. Ein weiterer Grund könnte sein, dass viele diagnostische Untersuchungen verschoben wurden, weshalb Krebserkrankungen unerkannt blieben.

Schlecht war der Lockdown für die Versorgung von psychiatrischen Patienten. Die stationären Aufenthalte halbierten sich. Ein Grund: Ein Teil der Psychiatriebetten wurde für Covid-19-Patienten frei gehalten. Welche Folgewirkung die psychosoziale Unterversorgung haben wird, muss erst untersucht werden.

Genauere Daten zur Versorgung in Ambulanzen liegen noch nicht vor. Klar ist aber, dass der Betrieb deutlich zurückgefahren wurde, was insbesondere Krebspatienten, aber auch psychiatrische Patienten traf. Ein großer Teil der psychosozialen Versorgung wird über Ambulanzen abgewickelt, viele Krebstherapien (Chemo, Strahlen) werden ambulant angeboten.

