Der Mai-Marsch ist zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am "Tag der Arbeit" wieder marschiert. Die Wiener SPÖ kann ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai heuer in voller Präsenz abhalten. Die Sozialdemokraten wandern somit aus ihren Heimatbezirken auf den Rathausplatz, wo sie dann Reden unter anderem von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner lauschen können.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Die roten Tücher feiern ihr Comeback