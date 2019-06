Der angestrebte Budgetüberschuss sei "nur bei Sparsamkeit machbar", sagt Finanzminister Müller. Und warnt vor "teuren Beschlüssen".

Bereits vor knapp zwei Wochen, am Rande seiner ersten EU-Ministerratssitzung in Luxemburg, zeigte sich der neue Finanzminister Eduard Müller - wie er selbst sagte - "nachdenklich". Die in den Tagen zuvor vom Nationalrat beschlossenen Entschließungs- und Fristsetzungsanträge zu diversen Sozialgesetzen ...