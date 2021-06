Der neue FPÖ-Parteichef im Porträt: Kickl, Kurz und Knittelfeld

Sein Erzfeind heißt Sebastian. Er ist Extremsportler und -redner. Und er war schon einmal an einem Umsturz in der FPÖ beteiligt. Der neue blaue Parteichef Herbert Kickl im Porträt.

Lange Zeit sah er sich als Mann der zweiten Reihe. Doch bei seinen umjubelten Auftritten bei den Anti-Corona- und "Kurz muss weg"-Demonstrationen hat Herbert Kickl Blut geleckt. Jetzt steht er als FPÖ-Obmann ganz vorn. Aber wer ist der Mann eigentlich?

Kickl wurde 1968 in Villach geboren, das Gymnasium besuchte er in Spittal an der Drau. Eine seiner Mitschülerinnen war die spätere Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Den Präsenzdienst leistete Kickl, der bis heute einen Hang zum Extremsport hat, bei den ...