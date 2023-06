Der neue SPÖ-Chef stellt der Partei sein Team vor

Linker, kämpferischer - verbindender? Andreas Babler krempelt die Partei um. Dafür braucht es viel politisches Geschick.

Der Auftritt von Julia Herr in der ORF-Diskussions-Sendung "Im Zentrum" Sonntagabend stieß in SPÖ-Zirkeln auf helle Begeisterung. Allen voran beim neuen SPÖ-Chef Andreas Babler: "Unglaublich stark", twitterte er. Die Nationalratsabgeordnete Herr, 30, wird schon seit langem als rote Aufsteigerin gehandelt. Nun, mit Babler an der Spitze, könnte es soweit sein. Bundesgeschäftsführerin? Klubchefin? Alles ist möglich, wenn der neue SPÖ-Chef den Parteigremien am Dienstag sein Team präsentiert.

Herr kommt wie Babler aus der Sozialistischen Jugend. Sie war die erste ...