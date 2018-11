Der November 1918 war revolutionär

Der 12. November 1918 ist der offizielle Geburtstag der Republik. Der Historiker Karl Vocelka erklärt, warum dieser Tag aus heutiger Sicht einen, wie er sagt, "sehr unangenehmen Geruch" hat.

Das Gedenkjahr 2018 nähert sich seinem Höhepunkt. Am 11. November 1918 verzichtete Kaiser Karl auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften, am 12. November wurde die Republik ausgerufen. Die SN sprachen über diesen Umsturz mit dem Historiker Karl Vocelka.

Österreich gedenkt dieser Tage der Ereignisse vor 100 Jahren. War das eigentlich eine Revolution? Vocelka: Das ist eine umstrittene Frage. Eine Revolution in dem Sinne, dass die Massen zum Sturm auf irgendetwas angetreten wären, war es nicht. Obwohl: Ganz harmlos verlief die Ausrufung der Republik vor dem Parlament auch nicht. Die Roten Garden, die von einer Räte-, also Sowjetrepublik träumten, rissen die rot-weiß-rote Fahne herunter, schnitten den weißen Streifen heraus und hissten die rote Fahne. Es gab auch zwei Tote - also ganz unrevolutionär ging es nicht zu. Jedenfalls war es eine revolutionäre Veränderung der Staatsform von der Monarchie zur Republik.