Der ÖGB zeigt Unternehmen, die keinen Betriebsrat wollen, die Muskeln

Die Gewerkschaft will das Verhindern von Betriebsräten per Strafrecht verfolgen - eine von vielen Forderungen beim ÖGB-Kongress.

BILD: SN/IKONI IMAGES VIA AP

Mitarbeiter wollen einen Betriebsrat gründen und werden gekündigt. Solche Fälle - prominenter und weniger prominenter Natur - gibt es immer wieder; Tendenz steigend, wie ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Michael Trinko sagt. Denn, so Trinko: "Der Arbeitgeber hat de facto nichts zu befürchten." Geht es nach der Gewerkschaft, soll sich das künftig ändern: Wenn die 367 Delegierten kommende Woche beim Bundeskongress von Dienstag bis Donnerstag zusammenkommen, findet sich unter anderem die Forderung nach härteren Sanktionen in diesen Fällen in dem 150 Seiten starken Arbeitsprogramm, das ...