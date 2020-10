Der Plan zum zweiten Corona-Lockdown: Was dürfen wir noch tun?

Österreichs Bundesregierung denkt über eine Ausgangssperre nach, die von 20 Uhr bis 6 Uhr früh gelten soll. Die Gastronomie wird geschlossen, Schulen sollen offen bleiben. Das zeigt ein Entwurf der Lockdown-Verordnung.

Ausgangssperre in der Nacht

Es könnte eine Maßnahme sein, um vor allem private Zusammenkünfte zu verhindern, bei denen es laut türkis-grüner Regierung zuletzt zu immer mehr Infektionen gekommen ist: eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und sechs Uhr. In dieser Zeit dürfte man die Wohnung nicht verlassen.

Offiziell bestätigen will das in der Regierung noch niemand. Doch die Hinweise, dass eine solche radikale Maßnahme kommen könnte, verdichten sich.

Laut einem ersten Entwurf der neuen Verordnung zum "Lockdown light", der den SN vorliegt, ist "zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 das Verlassen des privaten Wohnbereichs und das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr des folgenden Tages nur zu folgenden Zwecken zulässig:

1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,

2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten,

3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,

4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und

5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung."

SN/screenshot Der Entwurf der Verordnung. Ob sie auch so kommt, wird derzeit verhandelt.

Der Entwurf, der am Donnerstag um 23 Uhr erstellt wurde, ist freilich noch nicht in trockenen Tüchern. Aus Bundesländern und Regierungskreisen ist zu hören, dass über die drastische Maßnahme noch heftig diskutiert wird.

Das Ziel ist klar: Abendliches und nächtliches Feiern bei privaten Treffen - Hauptmotor der zweiten Coronawelle - soll unmöglich gemacht werden. Wie im Frühjahr ist eine Reihe von Ausnahmen vorgesehen (familiäre und berufliche Pflichte, Hilfe für unterstützungsbedürftige Personen, Bewegung im Freien etc.). Eine Ausgangssperre kann laut Covid-19-Maßnahmengesetz maximal zehn Tage lang gelten. Eine Zustimmung des Hauptausschusses ist erforderlich. Sie kann bei "Gefahr im Verzug" auch im Nachhinein eingeholt werden.

Fest steht, dass die Opposition bereits schäumt. Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker sieht keine Verhältnismäßigkeit: "Von einem weichen oder sanften Lockdown kann keine Rede sein. Die restriktive Ausgangssperre von 20 Uhr bis sechs Uhr bewirkt eine Generalhaft für alle Österreicher mit Tagesfreigang", sagt er auf SN-Anfrage.

SN/apa Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker.

"Es wird in alle möglichen Grundfreiheiten eingegriffen: Versammlungsfreiheit, Erwerbsfreiheit u. v. m. Aber Gottesdienste von Religionsgemeinschaften sind von allem ausgenommen, was andere Veranstaltungen an Einschränkungen erfahren. Dabei wissen wir, dass Zusammenkünfte größerer Personenzahlen und Gesang besonders problematisch sind, noch dazu in Kombination." FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl spricht von "Freiheitsberaubung".

Bildungseinrichtungen - Alle sollen offen bleiben

Kindergärten, Schulen und Universitäten sollen offen bleiben. Darauf hatten im Vorfeld viele gedrängt. Und völlig unabhängig von der Bundesverordnung: Auch nach der weitgehenden Rotschaltung Österreichs durch die Ampelkommission Donnerstagabend soll die Schulampel in acht Bundesländern gelb bleiben, Tirol prüft noch. Freilich sind regional andere Regeln möglich, etwa was das Distance Learning oder einen Schichtbetrieb in der Oberstufe angeht. In den Kindergärten ist die Situation seit der Rotschaltung noch schwieriger. Schon werden die Eltern aufgefordert, die Kinder nur zu bringen, wenn keine andere Betreuung möglich ist. Ein Grund, warum ÖGB und AK vehement einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit fordern.

Gastronomie - Wirtshäuser bleiben im November zu

Für das Gastgewerbe heißt es wie schon im Frühjahr auch im November: Es dürfen keine Gäste ins Lokal, die Tische bleiben leer. Vom Betretungsverbot ist nur die Gastronomie ausgenommen, die sich in Krankenhäusern und Kuranstalten, Pflege- und Altenheimen, Schulen und Kindergärten befindet, auch Betriebskantinen dürfen offen bleiben. Ebenso dürfen in öffentlichen Verkehrsmitteln Speisen und Getränke an Fahrgäste verabreicht werden. Überall müssen Abstand und Personenhöchstzahl eingehalten werden. Dem Gastgewerbe ist es aber weiter erlaubt, in der Zeit von 6 bis 20 Uhr Speisen und Getränke abholen zu lassen. Sie dürfen allerdings nicht vor Ort konsumiert werden. Auch das Lieferservice von Speisen ist gestattet.

Hotellerie - Nur für Geschäftsreisende

Für Beherbergungsbetriebe soll grundsätzlich ein Betretungsverbot gelten. Ausgenommen sind Aufenthalte aus beruflichen Gründen, aber auch von Personen, die temporär keine andere Wohnmöglichkeit haben. Auch für Internate gilt das Verbot nicht. Hotelgäste, die vor Inkrafttreten der Verordnung ihre Unterkunft bezogen haben, sollen bis zur im vorhinein vereinbarten Abreise bleiben dürfen. Hotel- und Pensionsgäste sollen verköstigt werden dürfen, allerdings sollten Mahlzeiten möglichst im Zimmer eingenommen werden.

Handel, Dienstleistungen - Was bleibt offen, wer muss sperren?

Geschäfte sollen grundsätzlich offen bleiben, Auflagen gibt es neben durch Ausgangssperren beschränkten Öffnungszeiten bezüglich der Sicherheit. Es geht um Mindestabstände, Maske und die höchstzulässige Kundenzahl, die von der Größe des Geschäfts abhängt. Es dürfen nur so viele Kunden im Geschäft sein, dass für jeden 10 m2 zur Verfügung stehen - das gilt auch für Einkaufszentren. Bei persönlichen Dienstleistungen, bei denen der 1-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden oder die Maske nicht getragen werden kann, muss das Infektionsrisiko durch andere Schutzmaßnahmen minimiert werden.

Kultur - Keine Konzerte, Museen bleiben offen

Für den Kulturbetrieb bedeutet der bevorstehende Lockdown "light" einen weiteren schweren Schlag. Geplant ist, dass Theater, Konzertsäle und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts schließen müssen.

Im Gegensatz zu Deutschland sollen die Museen aber offen bleiben, das gilt laut erstem Verordnungsentwurf übrigens auch für Bibliotheken. Museumsbahnen müssen schließen.

Besuchsregeln für Altenheime - Nur mit Antigentest oder FFP2-Maske

Für Besuche in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen gelten strenge Sicherheitsvorschriften, immerhin bleiben sie möglich. Besucher werden nur dann in Heime eingelassen, wenn sie unmittelbar beim Betreten einen Antigen-Test machen, dessen Ergebnis negativ ist. Die Alternative: Sie müssen während des Besuchs durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Generell gilt: Nur ein Besucher pro Heimbewohner und Tag. Es gibt aber Ausnahmen, etwa Palliativ- und Hospizbegleitung.

Wirtschaft - Rasche Hilfe für Betriebe

Das Finanzministerium hat am Freitag ein weiteres Hilfspaket für Branchen angekündigt, die von möglichen neuen Betriebssperren betroffen wären. Es werde "unter Hochdruck" daran gearbeitet, die wirtschaftliche Existenzen der Unternehmen zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten, hieß es - nicht ohne den Hinweis, Brüssel dürfe den Kraftakt nicht mit strengen Regeln blockieren. Damit spielt das Ministerium auf den weiter ungelösten Streit um den Fixkostenzuschuss an.

Die Wirtschaft würde notwendige Maßnahmen mittragen, allerdings müsse es rasche und unbürokratische Entschädigungen geben, betont die Wirtschaftskammer.

Infektionszahlen steigen rasant

Am Freitag wurden in Österreich 5627 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie noch nie seit Beginn der Coronakrise im Spätwinter dieses Jahres. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte noch am Donnerstag gesagt, dass das heimische Gesundheitssystem ab einem Wert von 6000 täglichen Neuinfektionen zu überlasten drohe. Viel Spielraum bleibt also nicht mehr.

Beschränkungen, Lockerungen, Verschärfungen

Am 25. Februar 2020 wurden in Österreich die ersten Fälle an Covid-19 erkrankten Personen gemeldet, dann rollte die "erste Welle" über das Land. Die Folgen waren Lockdown, Wirtschaftseinbruch und die "neue Normalität". Nach Lockerungen ab April und Entspannung im Sommer stiegen die Infektionszahlen im Herbst wieder rapide an. Appelle an Eigenverantwortung, Kontakt-Tracing und regionale Maßnahme konnten die "zweite Welle" nicht verhindern. Jetzt ist ein "Lockdown light" nötig.

Was bisher geschah - Chronologie der Maßnahmen