Der Reigender Mini-Parteien

Ob ganz links, für Migranten oder dafür, dass die Macht vom Bier ausgeht: Es gibt auch den Wien-Wahlkampf abseits der Trampelpfade.

Bier sei großartig, sagt Marco Pogo, Chef der Bierpartei. Es verbinde die Menschen, egal woher sie kämen, egal welche Hautfarbe sie hätten. "Bier spaltet nicht, Bier vereint", sagt er und verweist auf Punkt zehn des Parteiprogramms: "A Mensch is a Mensch." Was die Partei sonst will - Slogan: "Make Wien dicht again": Einen Bierbrunnen für Wien auf dem Schwarzenbergplatz statt dem Hochstrahlbrunnen, ein bedingungsloses Grundfassl für alle, einen Eignungstest für Politiker und dass die Macht im Land vom Bier ausgeht.

...