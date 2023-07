Der Staat sucht verzweifelt Personal

Bis 2034 geht fast jeder zweite Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Pension. Die Suche nach Ersatz läuft mit höchster Priorität. Dabei haben die einzelnen Ministerien auch Lösungen mit viel Fantasie entwickelt.

"Aufgrund der bevorstehenden Schließungen von 23 Kika/Leiner-Filialen bietet das Bundesheer allen Mitarbeitern, die gekündigt werden, Jobs als Facharbeiter an. Es ist möglich, sich als Lagerarbeiter, Lagermeister, Staplerfahrer, Materialverwalter, Tischler, Sattler, Koch oder Hilfsarbeiter zu bewerben und an Logistikstandorten in ganz ...