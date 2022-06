Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer tritt zurück

Der mächtige steirische ÖVP-Chef tritt ab. Seit 2015 war er Landeshauptmann der Steiermark und seit 2006 Parteiobmann der ÖVP Steiermark.

Zwei Jahre vor der nächsten geplanten Landtagswahl in der Steiermark und nur wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag legt der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sein Amt zurück. Seit 2015 war er Landeshauptmann der Steiermark und seit 2006 Parteiobmann der ÖVP Steiermark. "Es war und es ist mein Ziel, eine geordnete Amtsübergabe zu ermöglichen", erklärte ein sichtlich bewegter Schützenhöfer seinen Schritt. "Ich wünsche mir und meiner Heimat den Richtigen für die herausfordernde Zeit, die auf uns zukommt. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, Anfang Juli zurückzutreten und Christopher Drexler als meinen Nachfolger vorzuschlagen." Schützenhöfer hatte zuvor Freitagfrüh kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Der Landeshauptmann ist im Februar 70 Jahre alt geworden und schon da hatte es Ablösegerüchte gegeben. Diese wurden noch heftig dementiert.

Der gebürtige Niederösterreicher (geboren wurde er in Edlitz) hat in der Volkspartei eine klassische Parteilaufbahn hingelegt. Zunächst JVP-Landesobmann wurde er Kammerrat in der Arbeiterkammer und saß mehrere Legislaturperioden im Landtag. Nachdem Waltraud Klasnic den Landeshauptmann-Sessel an die SPÖ unter Franz Voves verloren hatte, wurde Schützenhöfer ÖVP-Landeschef in der Steiermark. Neben Voves war der neue steirische ÖVP-Chef schließlich zehn Jahre lang Vizelandeshauptmann. Die sogenannte Reformpartnerschaft der beiden mächtigen Landespolitiker legte auch den Grundstein für die nicht unumstrittenen Gemeindefusionierungen in der Steiermark.

Im Jahr 2015 wurde dann Schützenhöfer selbst Erster im Land: Die ÖVP landete bei den Landtagswahlen zwar noch hauchdünn hinter der SPÖ, doch Voves trat zurück und machte den Weg frei für eine weitere Zusammenarbeit der beiden Großparteien - ohne ihn selbst, dafür diesmal unter der Führung der ÖVP.

2019 kam es schließlich zu Neuwahlen, nachdem es in der Koalition zu einem Streit über das geplante Leitspital Liezen gekommen war. Die ÖVP wurde dann wieder stimmenstärkste Fraktion.