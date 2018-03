Der Tag, an dem Hitler nach Österreich kam

Vor 80 Jahren wurde das Land Teil des Deutschen Reichs. Krieg, Verfolgung und Holocaust folgten. Zwei Erinnerungen an die Tage, als die Alpenrepublik von der Landkarte verschwand.

Es war der 12. März 1938, als Soldaten der Wehrmacht, insgesamt rund 65.000 Mann, in Österreich einmarschierten. Damit war der jahrelange Machtkampf um die Unabhängigkeit des Landes entschieden. Bis zuletzt hatte der österreichische Kanzler Kurt Schuschnigg versucht, die Eigenständigkeit Österreichs zu bewahren. Vergeblich. Auch weil Teile der Bevölkerung sich schon längst der nationalsozialistischen Bewegung angeschlossen hatten. Daran konnte auch das jahrelange Verbot der Partei nichts ändern. So wurden die deutschen Truppen auch mit Jubel empfangen. Bereits am 12. März trafen der Reichsführer-SS Heinrich Himmler in Begleitung von SS- und Polizeibeamten um 4. 30 Uhr auf dem Flughafen Aspern ein, um die Übernahme der österreichischen Polizei durchzuführen. Unter Glockengeläut überquerte Hitler am Nachmittag des 12. März bei seiner Geburtsstadt Braunau die Grenze. Es waren dramatische Tage. Ausschnitte aus zwei Tagebüchern zeigen, wie die Bürgerinnen und Bürger diese Zeit erlebten.



Dr. Stephanie Bamer (1919-2006), Wien, 1938 nach Matura Ausbildung am Institut für Lebenswirtschaft,

später Jusstudium, Parlamentsstenografin, Angestellte der Post-

und Telegrafenanstalt: