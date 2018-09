Der unwissende, machtlose Bürger

Die Regierung macht sich das Regieren leichter, indem sie uns Untertanen Daten und Fakten vorenthält.

Wie die Dinge ineinandergreifen: Da ist eine Bundesregierung, welche die für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen und Nachrichten in einem Ausmaß steuert wie keine Regierung vor ihr. Da ist ein Innenminister, der intern anweisen lässt, dass bestimmte kritische Medien in Zukunft tunlichst vom ministeriellen Informationsfluss abgeschnitten werden sollen. Da ist ein Bundeskanzler, der dem anfragenden Liste-Pilz-Mandatar Alfred Noll mitteilt, dass das lange geforderte Informationsfreiheitsgesetz, für das die vorige Regierung bereits einen fertigen Antrag ausgearbeitet hatte, in dieser Legislaturperiode bestimmt nicht kommen werde.