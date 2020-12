Der Weg in den dritten Lockdown: Ministerium legt neue Corona-Verordnung vor

Was gilt nun am 24. und 25. Dezember genau? Und was ab dem 26. Dezember? Die entsprechende Verordnung des Gesundheitsministeriums ist da. Schuldig bleibt sie, wie der Weg aus dem Lockdown führen soll.

Es musste wieder besonders schnell gehen: Freitagnachmittag kündigte die Bundesregierung an, dass das Land ab dem Stefanitag doch wieder in einen harten Lockdown geht, am Montag gab es schwarz auf weiß, was gilt. Wobei: Jene Ankündigung, die in den vergangenen Tagen am heißesten diskutiert wurde - das "Freitesten" aus dem Lockdown, das ab Mitte Jänner möglich sein soll -, findet sich nicht in der aktuellen Covid-19-Notmaßnahmen-Verordnung, auch nicht die geplanten Pflichttests für manche Sparte. Das entsprechende Gesetz dazu soll es erst im Jänner geben. Man werde auf alle Fraktionen zugehen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, sagte ÖVP-Klubchef August Wöginger am Montag.

Doch was gilt nun während der Feiertage? Und was danach? Die wichtigsten Antworten zu den endgültigen Regelungen rund um den Corona-Jahreswechsel.



1. Was ist am 24. und 25. Dezember erlaubt?

Es bleibt dabei: An den beiden Tagen dürfen sich maximal zehn Personen (aus zehn Haushalten) treffen. Wobei die Regierungsspitze am Montag einmal mehr an die Bevölkerung appellierte, die Weihnachtsfeierlichkeiten so klein wie möglich zu halten. Laut neuer Verordnung ist nun an beiden Tagen aber mehr Besuch in Alters- und Pflegeheimen erlaubt. Konkret: Neben dem immer erlaubten einen Besuch pro Woche dürfen am 24. und 25. Dezember je zwei Personen (aus einem gemeinsamen Haushalt) zu Besuch kommen. Sie müssen zuvor negativ getestet worden sein und zudem eine FFP2-Maske tragen.

2. Ausgangsbeschränkungenwieder rund um die Uhr

Am 26. Dezember, null Uhr, tritt dann der dritte harte Lockdown in Kraft, der auch keine Ausnahme für Silvester vorsieht. Das heißt, dass der private Wohnbereich in der Regel nicht mehr verlassen werden darf. Prinzipiell laufen die Ausgangsbeschränkungen bis 17. Jänner (am 4. Jänner müssen sie verlängert werden, da sie je nur für zehn Tage beschlossen werden können). Dann soll es die Möglichkeit geben, sich freizutesten, damit am 18. Jänner Geschäfte, Dienstleister, Lokale, Kultur-, Freizeit- und andere Einrichtungen wieder aufsperren können. Wer einen negativen Test vorweisen kann, so der Plan, darf das Angebot in Anspruch nehmen. Wer sich nicht freitesten lässt, für den endet der harte Lockdown erst am 24. Jänner. Die Regelungen dazu müssen allerdings erst ausverhandelt werden, auch wie sie kontrolliert werden.



3. Welche Ausnahmen gibt es im Lockdown?

Es gelten wieder die bekannten Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen: Das Haus darf man bei Gefahr, zum Arbeiten, zur Hilfeleistung, zum Einkaufen von Gütern des täglichen Bedarfs, zum Besorgen von Arzneien verlassen - ebenso für Arzt- und Therapiebesuche, Behördenwege, Wahlen, die Teilnahme an erlaubten Veranstaltungen (Begräbnisse, Demonstrationen) und zur Bewegung im Freien. Es darf der Kontakt zum Lebenspartner und zu engsten Familienmitgliedern und Bezugspersonen gepflegt werden - vorausgesetzt, es gab schon bisher mehrmals wöchentlich "physischen oder nicht physischen Kontakt". Damit sind Besuche im engsten Kreis zwar erlaubt, gestattet ist aber nur, dass ein Einzelner eines Haushalts mehrere andere Haushaltsangehörige trifft.



4. Was muss schließen? Was bleibt geschlossen?

Gar nicht aufsperren dürfen laut der Verordnung Zoos, Tierparks und botanische Gärten, die ursprünglich ab dem 24. Dezember aufsperren hätten dürfen. Museen, Büchereien und Bibliotheken müssen wieder zusperren. Schließen müssen wieder die allermeisten Geschäfte (mit den üblichen Ausnahmen: Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken, Trafiken, Tankstellen, Post etc.). Schließen müssen ferner die körpernahen Dienstleistungsbetriebe (Friseur-, Kosmetik-, Nagel-, Massagestudios etc.), sofern es nicht um medizinische Zwecke geht (Physiotherapie etc.). Lokale und Hotels bleiben geschlossen.



5. Skilifte dürfen öffnen, Eislaufen bleibt erlaubt

Eislaufen bleibt erlaubt. Schon jetzt sind einige Eislaufplätze geöffnet, der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz startet am 24. Dezember. Es dürfen nur so viele Eisläufer eingelassen werden, dass jeder theoretisch zehn Quadratmeter Platz hat, Abstandhalten ist Pflicht. Skilifte und Gondeln dürfen öffnen, bei maximal 50 Prozent Auslastung pro Gondel bzw. Sitzreihe. In Gondeln und geschlossenen Zugangsbereichen ist FFP2-Maske zu tragen. Klargestellt wird übrigens auch, dass FFP2-Masken kein Ventil haben dürfen.



6. Regeln zur Testpflichtwurden verschoben

Nur die Voraussetzung wurde am Montag auf den Weg gebracht. Mit einem Antrag, der verpflichtende Tests im Covid-Maßnahmengesetz festschreibt. Auf Basis dieser geplanten Gesetzesänderung wird es dem Gesundheitsminister möglich sein, per Verordnung festzulegen, für wen genau (u. a. für Lehrer und manche Dienstleister) eine regelmäßige Testpflicht auch nach dem 24. Jänner gelten soll. Und wofür sich jedermann schon früher freitesten lassen kann (u. a. Konzertbesuche). Als Alternative war zuletzt davon die Rede, dass verpflichtend FFP2-Maske zu tragen ist.