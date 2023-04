"Der Zölibat bleibt ein Stolperstein"

Papstsekretär Georg Gänswein über Benedikt XVI. und Franziskus, über seine Rolle als Diener zweier Päpste und über die Zukunft der Kirche.

Erzbischof Georg Gänswein im SN-Gespräch in den Amtsräumen von Erzbischof Franz Lackner.

Anlässlich einer Signierstunde für sein Buch "Nichts als die Wahrheit" in Salzburg sprachen die SN mit Erzbischof Georg Gänswein, dem engsten Mitarbeiter des verstorbenen Papstes Benedikt XVI.

Herr Erzbischof, Sie schreiben, Benedikt XVI. habe sich vor allem in den letzten Jahren große Sorgen um die Entwicklung der katholischen Kirche gemacht. Welche Sorgen waren das? Georg Gänswein: Das bezog sich vornehmlich auf aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Es fiel Benedikt schwer, das Verhalten mancher Bischöfe zu verstehen, insbesondere in der ...