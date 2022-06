Des Ministers unmögliche Möglichkeiten

Das Gesundheitsministerium zu leiten ist zäh. Und begleitet von langen Verhandlungen und wenig Macht.

"Bundeszielsteuerungsvertrag", "Regionaler Strukturplan Gesundheit", "Reihungskriterien-Verordnung". Sind Sie noch da?

Noch unsexyer als die Bezeichnungen für gesundheitspolitische Reformwerke sind die Prozesse, die dahinterliegen: zähe, immer wiederkehrende Verhandlungen mit den diversen Systempartnern, die in Stapeln von Papier oder juristischen Spitzfindigkeiten enden. Für den Gesundheitsminister kommen drei Dinge erschwerend hinzu: Es geht in diesem Bereich buchstäblich um Leben und Tod. Er hat wenige frei verfügbare Mittel im Budget. Und er hat es mit äußerst selbstbewussten Playern zu tun, die ihre Macht zu nutzen wissen.

Viele, viele Player

Bleibt die Frage: Was kann ein Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin überhaupt tun, um die immer evidenter werdenden Versorgungsprobleme zu lösen? Die grundlegende Krux in der Konstruktion des österreichischen Gesundheitssystems ist vereinfacht gesagt: Spitäler sind Ländersache, Arztpraxen das Hoheitsgebiet der Sozialversicherungen.

Wenn es in einer Region zu wenige Kinderärztinnen gibt oder die Ambulanzen überfüllt sind, kann der Minister nicht einfach die Öffnung einer Ordination anordnen oder das Spitalspersonal aufstocken - obwohl die Bevölkerung vielleicht genau das erwartet, geht es doch um die Erfüllung essenzieller, im Ernstfall lebenswichtiger staatlicher Aufgaben. An Tagesrandzeiten oder an Wochenenden entstehen oft Versorgungslücken, die dazu führen, dass Patienten mit kleineren Problemen im aufwendigen Spitalsapparat landen. Das ist für die Betroffenen mühsam und kostet das System viel Geld.

Geburt eines Verwaltungsmonstrum

Um solchen Problemen vorzubeugen, wurde 2012/13 das Verwaltungsmonstrum "Bundeszielsteuerung" erfunden. Gesundheitspolitische Ziele wie Stärkung der Prävention, Ausbau der Elektronischen Gesundheitsakte und der tagesklinischen Versorgung werden auf Bundes- und Länderebene ausverhandelt, in Maßnahmen übersetzt und in den "Strukturplan Gesundheit" gegossen. Darin wird festgelegt, wer was wo wie anbieten muss. Um das Ergebnis muss das Gesundheitsministerium mit der Sozialversicherung und den Ländern feilschen: ein staubtrockener Fünfjahresplan, der außer Experten kaum jemanden rührt.

Hat der Minister einen spezifischen Wunsch - wie jüngst den Ausbau der psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen -, kann er das nicht verordnen, sondern muss mit Ländern und Sozialversicherungen erstens gut verhandeln und zweitens zusätzliches Geld lockermachen. Oder sich auf langwierige juristische Auseinandersetzungen einlassen. So konstatierte man etwa 2009 im Ministerium einen eklatanten Mangel an Kassen-Gynäkologinnen und schrieb in die Verordnung eine De-facto-Quotenregelung für Frauen. Die Ärztekammer rebellierte; erst sechs Jahre später entschied der Verfassungsgerichtshof im Sinne des Ministeriums.

Jobprofile: langer Atem

Die ideale Gesundheitsministerin oder der ideale Gesundheitsminister braucht also einen langen Atem und Freude am Kompromiss. Und sollte erkennen können, dass es für die Kommunikation großer Meilensteine deutlich mehr braucht als ein, zwei Tweets. Erschwerend kommt hinzu, dass nun schon mehrere Minister mit einem personell geschwächten Ressort arbeiten. Anfang Juni kritisierte der Rechnungshof, dass die Rolle der Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit jahrelang nicht nachbesetzt wurde; dasselbe gilt für den Obersten Sanitätsrat, das höchste Beratungsgremium des Ministers. "In Kombination mit der mangelhaften Personalausstattung (...) führte dies zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Gesundheitsministeriums", schreibt der Rechnungshof in seinem aktuellen Bericht. Bei der jüngsten Regierungsumbildung hat man es einmal mehr verabsäumt, das Gesundheits- und das Sozialressort wieder zu trennen (oder zumindest mit einem Staatssekretariat zu versehen). Das Gesundheitsministerium zu führen ist kein Teilzeitjob. Und zwar nicht erst seit Ausbruch der Pandemie.

Andrea Heigl hat sich als Journalistin mit dem österreichischen Gesundheitssystem beschäftigt. Von 2014 bis 2015 war sie Pressesprecherin von Bundesminister Alois Stöger.

In einer gemeinsamenRecherche beleuchten die "SN", die "Kleine Zeitung" und die "Vorarlberger Nachrichten" die Auswirkungen von Ärztemangel und Zweiklassenmedizin in Österreich. Die Ergebnisse finden Sie laufend unter www.sn.at/medizin