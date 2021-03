Deutlich mehr Festnahmen von Schleppern im Vorjahr

Der Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen zum Trotz hat es 2020 deutlich mehr Aufgriffe bei illegal Eingereisten, Geschleppten und Schleppern gegeben als im Jahr davor. Das geht aus dem Schlepperbericht 2020 hervor, den Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag in Wien vorgestellt hat. Geändert haben die Täter allerdings die Modi Operandi und die Werbemethoden, wie sie an ihre Kunden kommen. So wird potenziell Geschleppten die Gesundheitsversorgung angepriesen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Nehammer und Tatzgern: Pandemie hielt Schlepper nicht auf