Deutliche Unterschiede bei Schließtagen in Kindergärten

Die Kindergärten in Österreich blieben 2021/22 im Schnitt an rund 25 Betriebstagen im Jahr geschlossen. Laut der aktuellen Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria weisen die Einrichtungen in Tirol die meisten Schließtage auf (38), jene in Wien die mit Abstand wenigsten (10). Ähnlich ist es bei den Krippen: Sie waren österreichweit im Schnitt an rund 18 Betriebstagen zu - auch hier weist Wien die wenigsten Schließtage auf (10), die meisten gab es in Oberösterreich (27).

Viele Kindergärten lange geschlossen