Deutliches Plus bei Mindestsicherungsbeziehern befürchtet

In Österreich wird wegen der Coronakrise ein deutliches Plus bei den Mindestsicherungsbeziehern befürchtet. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) erwartet für 2020 einen "dramatischen" Anstieg, wie er am Freitag mitteilte. In einigen der restlichen Bundesländer sind die Zahlen bereits gestiegen, in anderen erwartet man demnächst eine Erhöhung, ergab ein APA-Rundruf.

SN/APA/BARBARA GINDL In einigen Bundesländern sind die Zahlen bereits gestiegen