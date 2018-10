Deutsch als Pausensprache: Faßmann lehnt ab

Die Einführung einer Deutschpflicht auch in den Pausen an den Schulen in Oberösterreich ist vom Bildungsministerium erneut abgelehnt worden. Wie schon seine Vorgängerinnen hat auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einem Schreiben an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) auf verfassungsrechtliche Bedenken hingewiesen. Stattdessen setzt er auf die neuen Deutschklassen und Deutschförderkurse.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Faßmann wies auf verfassungsrechtliche Bedenken hin