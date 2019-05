Deutsch appelliert an Parteien, nicht mit FPÖ zu koalieren

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde hat am Mittwochnachmittag einen Appell sowohl an Wähler als auch an die Parteien gerichtet. Eine Partei mit "antisemitischen Tendenzen" sollte weder gewählt werden, noch sollte man mit dieser koalieren. Dies erklärte er anlässlich des Besuchs der Ausstellung zur Erinnerung an NS-Opfer auf der Wiener Ringstraße, die am Dienstag geschändet worden war.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch