Deutsch hält Mandate in der IKG Wien

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien hat am Sonntag ihren Vorstand neu gewählt. Die Liste ATID des amtierenden Präsidenten Oskar Deutsch konnte ihre acht Mandate in dem 24-köpfigen Gremium halten. An zweiter Stelle steht die Gruppierung Sefardim-Bucharische Juden (VBJ), die mit einem Mandat Zugewinn jetzt sieben Sitze hält.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Oskar Deutsch hat gute Chancen, wieder IKG-Präsident zu werden