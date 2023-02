Deutsch-Kärntner und Kärntner Slowenen: "Es ist viel besser geworden"

Angst vor "Slowenisierung"? Vor der Kärnten-Wahl poppt dank einer Provokation der FP-Jugend ein Thema auf, um das es zuletzt ruhig geworden war. Valentin Inzko, Slowenen-Vertreter und einstiger Spitzend-Diplomat, im SN-Interview.

Der Ärger über die FPÖ-Jugend in Kärnten, die die "Slowenisierung Kärntens" stoppen will, ist parteiübergreifend. Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert zwischen Kärntner Slowenen und Deutsch-Kärntnern. Die SN sprachen mit Valentin Inzko vom Rat der Kärntner Slowenen über alte Ressentiments, Assimilierung und Schrumpftendenzen.

Herr Inzko, die FPÖ-Jugend sorgte mit ihrem Posting "Slowenisierung Kärntens stoppen" für Empörung. Greifen solche Provokationen heute noch? Valentin Inzko: Ich glaube, damit sollten gewisse Kreise animiert werden, die FPÖ zu wählen. Es ...