Deutsche Journalisten kritisieren Kurz wegen FPÖ-Attacken auf Medien

Prominente deutsche Journalisten haben in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "Angriffe" der FPÖ "auf unabhängige Journalisten und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF" beklagt und Kurz' "Zurückhaltung" kritisiert.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Sebastian Kurz – der Bundeskanzler muss sich einiges an Kritik anhören.