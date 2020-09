Deutschland setzt Wien auf die Rote Liste

Die rasant gestiegenen Infektionszahlen in der Bundeshauptstadt schlagen auch im Ausland Wellen. Reisewarnungen durch Deutschland und Belgien sind für den Wiener Tourismus der nächste harte Schlag.

Die österreichische Bundeshauptstadt schafft es immer wieder auf Topplatzierungen im Ranking der besten Tourismusziele. Zuletzt reihte die englische Ausgabe des renommierten "Condé Nast Traveller" Wien auf Platz 2 in seinen "25 Top Destinations" für den Coronaherbst. Grund waren das Kulturprogramm "auch in herausfordernden Zeiten" und Freizeitmöglichkeiten im Grünen. Noch im Juni wurde Wien vom Reiseportal "European Best Destinations" unter den 20 sichersten Reisezielen Europas geführt - als eine der Großstädte, die am wenigsten durch Corona beeinträchtigt sind. Das hat sich ...