Von den Erfolgen der deutschen Grünen können die österreichischen Grünen derzeit nur träumen. Die Gründe dafür sind vielfältig und es war auch schon einmal anders.

In Deutschland hui, in Österreich pfui. So könnte man die Situation der Ökopartei in den beiden Staaten im Moment wohl am besten auf den Punkt bringen. Bundesweit sind die deutschen Grünen in Umfragen auf einem Höhenflug. In Bayern wurden die Ökos am Sonntag zur zweitstärksten Partei.