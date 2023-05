Bad Ischl ist 2024 Europas Kulturhauptstadt. Doch in der Stadtpolitik rumort es. Ein Ex- Parteifreund liefert sich heftige politische Fehden mit der Bürgermeisterin.

Am Anfang haben die Bürger und Bürgerinnen das Wort. In der öffentlichen Fragestunde will eine Ischlerin von den Gemeinderäten wissen, ob die Bevölkerung jetzt dann endlich einen "sachlichen und konstruktiven Umgang" erwarten dürfe.

Applaus im Publikum.

Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ): "An wen richtet sich die Frage?"

Antwort: "An alle!"

Wieder Applaus.

Darauf Vizebürgermeister Hannes Mathes (Liste Zukunft Ischl): "Es gibt eine neue führende Partei, da ist am Anfang oft Sand ...