Die ärmsten Pensionisten dürfen nicht dazuverdienenWarum die neue Sozialhilfe diesen Zustand beenden könnte

Dazuverdienen in der Pension: Die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die das in kleinerem oder größerem Umfang tun, steigt seit Jahren. Für die meisten steht das Geld gar nicht im Vordergrund. Sie arbeiten vor allem deshalb, weil es ihnen Freude macht. Für eine Gruppe wäre es freilich zentral, könnten sie ihre wirtschaftliche Situation verbessern: für die Mindestpensionisten. Nur: Just für sie gilt ein absolutes Zuverdienst-Verbot. Das bedeutet: Verdienen sie offiziell, wird sofort die Ausgleichszulage gekürzt. Jeder Euro, der auf der einen Seite herein kommt, wird auf der anderen gestrichen.

Die Diskussion über ein Ende dieses Verbots flammt zwar immer wieder auf, umgesetzt wurde es nie. Der jüngste Vorstoß kam kurz vor der Nationalratswahl 2017. Damals forderten Pensionistenverband und Seniorenbund, dieses Problem endlich zu lösen. Den Bezieherinnen und Beziehern einer Ausgleichszulage müsse es ermöglicht werden, ihr Einkommen aufzubessern, ohne in die Schwarzarbeit gedrängt zu werden.