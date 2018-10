Die Angst vor dem Rinderwahn ging um

Die Hysterie war riesig, eine Epidemie brach nicht aus. BSE gibt es aber auch heute noch.

Die Krise schien schon ausgestanden: Die Notschlachtungen gingen zurück, die Masse aß wieder Rindfleisch. Da trat am 7. Dezember 2001 Gesundheitsminister Herbert Haupt (FPÖ) vor die Presse: "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir in Österreich einen BSE-Verdachtsfall haben." Ein aus Tschechien in das Waldviertel importiertes Tier war erkrankt. Die Angst vor der "Bovine spongiforme Enzephalopathie", dem Rinderwahn, holte Österreich erneut ein.

Damals wusste niemand, wie weit sich die meist durch kontaminiertes Tiermehl ausgelöste Krankheit ausbreiten würde. Klar war nur, welche Folgen der Rinderwahn haben kann: Veränderte Eiweiße, sogenannte Prionen, können das Gehirn der Tiere schädigen. Isst ein Mensch mit BSE verseuchtes Fleisch, kann das zu der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit führen. "Wenn diese ausbricht, ist der Mensch unrettbar verloren", beschreibt Herbert Budka, ehemaliger Institutsvorstand an der Medizinischen Uni Wien und Experte für Prionenkrankheiten.

Doch eine BSE-Epidemie blieb aus; der nächste Fall wurde erst vier Jahre später festgestellt. Das dritte erkrankte Tier wurde übrigens in einem Schlachthof in Bergheim entdeckt: Ein zwölf Jahre altes Rind eines Seekirchner Bauern musste getötet werden - wie die anderen 32 Tiere des Hofs.

Weder in Deutschland noch in Österreich starb bis heute ein Mensch an den Folgen von BSE. Wieso wurde das Thema dann aber so groß gespielt? In Großbritannien hatte BSE tatsächlich epidemische Ausmaße: Die Krankheit wurde bereits 1986 entdeckt, 1992 gab es rund 40.000 bestätigte Fälle. Und ab Mitte der 90er-Jahre starben auch Menschen daran. "Daraufhin haben alle Politiker in Kontinentaleuropa versichert, in ihren Ländern gebe es kein BSE. Das lag aber nur daran, dass es nicht untersucht wurde", erläutert Budka. Als schließlich BSE-Schnelltests eingeführt wurden, wurden in der EU Tausende Fälle bestätigt, 2001 waren es mehr als 2100.

Durch neue Schlachthofpolitik und Tiermehlverbote konnte BSE mittlerweile besiegt werden. "Völlig ist die Sache aber nicht überstanden", ergänzt Budka. Es gebe etwa Untersuchungen, die auswiesen, dass jeder 2000. Brite infiziert wurde. Wieso wurden aber dann bis 2017 weltweit nur rund 250 Fälle der einschlägigen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gemeldet? Zum einen sei die Inkubationszeit lang, geschätzt zehn bis zwölf Jahre. Zum anderen könne man annehmen, dass es stille Infektionen gebe, also solche, die nicht ausbrechen. Deshalb geht Budka davon aus, dass es nur noch zu Einzelfällen kommen werde. Und zumindest etwas habe die Hysterie 2001 gebracht: "Ich glaube schon, dass es eine Lehre war, Konsumenten entsprechend zu schützen."