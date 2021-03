Die Arbeitswelt wurde weiblicher. Die Gewerkschaft auch.

Frauen hatten es in der Gewerkschaft nicht leicht. Wenngleich die Gewerkschaftsbewegung viele starke Frauen hervorbrachte.

Die 1. Präsidentin

Lore Hostasch war die erste Frau, die in die männlichen Machtzirkel der Arbeitnehmerverbände vordrang. Sie war keine knorrige Arbeiterin, sondern Betriebsratschefin bei der Bawag, agierte als SPÖ-Sozialsprecherin im Parlament, rückte 1989 als erste Frau in einer derartigen Position an die Spitze der Angestelltengewerkschaft (GPA) und wurde schließlich als erste Frau zur Arbeiterkammerpräsidentin gewählt. Und zwar, nachdem ihr (männlicher) Vorgänger in seiner Eigenschaft als Spitzenkandidat der roten Gewerkschafter bei der AK-Wahl eine krachende Wahlniederlage eingefahren hatte. ...