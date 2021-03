Die Coronapandemie - Jetzt auch als Strategiespiel

Die Theresianische Militärakademie hat eine Simulation der Covidkrise entwickelt, um für künftige Einsätze zu lernen.

Neuer Cluster in einem Skigebiet! So und so viele Test-Kits und Masken werden gebraucht. Wo ist ein Lager mit ausreichenden Beständen? Wer hat die nötigen Fahrzeuge für den Transport? - Neuer Cluster Reiserückkehrer! Es fehlt an Desinfektionsmitteln und Intensivbetten. Wer kann Personal für Grenzkontrollen bereitstellen?

Probleme wie diese werden derzeit in Wiener Neustadt gewälzt. Aber nicht in der Corona-geplagten Stadtregierung, sondern an der Theresianischen Militärakademie. Sie hat das Brettspiel "Covid Buster" entwickelt, mit dem die Coronakrise in Österreich ...