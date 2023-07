Das Parlament arbeitet produktiver, als es den Anschein hat. Die Mandatare sollten das zum Schutz der Demokratie auch zeigen.

Heiß geht es in den nächsten Wochen vor allem vor dem Parlament her und weniger in den Sitzungssälen des neu renovierten Hohen Hauses. Die Abkühlung der Gemüter während der parlamentarischen Sommerpause tut den Volksvertretern und den Vertretenen gleichermaßen gut. Denn ...