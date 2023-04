Das Bundesheer kehrt zur Miliz zurück: Ministerin Klaudia Tanner will 55.000 voll ausgerüstete Soldaten

"Das Bundesheer muss nicht nur die strategische Reserve, sondern auch die einsatzbereite Waffe der Republik sein." Dieses Ziel formulierte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag anlässlich der Präsentation des Landesverteidigungsberichtes 2022.

Die Sicherheitslage Österreichs werde sich in den nächsten zehn Jahren weiter verschlechtern, sagte Tanner. Daher müsse es zu einer deutlichen Umkehr in der Verteidigungspolitik kommen: Zum einen durch die bereits fixierten Investitionen in neue Waffensysteme und Ausrüstung im Wert von mehr als 16 Milliarden Euro bis 2032. ...