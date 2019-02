Die erstaunliche Karriere des neuen Landeshauptmanns

Hans Peter Doskozil arbeitete sich beharrlich nach oben. Dass er zum engsten Vertrauenkreis des scheidenden Landeshauptmannes Hans Niessl zählt, hat seine Karriere befördert.

27. August 2015. Auf der Ostautobahn bei Parndorf wird ein verdächtiger Klein-Lkw entdeckt, der am Straßenrand abgestellt ist. Als man ihn öffnet, stößt man auf Entsetzliches: 71 Leichen. Die Schlepper haben die Flüchtlinge aus dem Irak, Afghanistan, Syrien und dem Iran - darunter Frauen und Kinder - einfach ersticken lassen. Die Tragödie erregt die Öffentlichkeit zutiefst.



Die Öffentlichkeitsarbeit der Behörden übernimmt der Landespolizeidirektor des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil. Seine Medienauftritte sind derart gekonnt, dass er der SPÖ auffällt. Im Jänner 2016 holt ihn Kanzler Werner Faymann als neuen Verteidigungsminister.



Die Ernennung fällt in eine für die SPÖ extrem schwierige Zeit. Auf dem Höhepunkt der Migrationskrise wirft Parteichef Faymann im Jänner 2016 das Ruder herum, verabschiedet sich von der bis dahin propagierten Willkommenskultur und schlägt zum Entsetzen des linken Parteiflügels einen restriktiveren Kurs in der Migrationspolitik ein.



Den Kurswechsel versinnbildlichen soll Doskozil. Bis dahin hatte der burgenländische Polizeidirektor eher als Vertreter der Willkommenskultur gegolten. Doch nun bekommt er von Faymann den Auftrag, für die SPÖ das auf der rechten Seite des politischen Spektrums verlorene Terrain zurückzuerobern. Schon vor seiner Angelobung als Verteidigungsminister kündigt Doskozil deshalb an, abgelehnte Asylbewerber mit Transportmaschinen des Bundesheeres außer Landes bringen zu wollen.