Die erstaunliche Macht der Senioren in Österreich

Beitragsfreiheit für arbeitende Pensionisten, mehr Mitsprache in der Sozialversicherung, Direktwahl der Versicherungsvertreter: Die Alten haben eine Menge Forderungen an die Regierung.

Ein höheres Pensionsalter? Die Diskussion darüber ist am Donnerstag so schnell verstummt, wie sie entstanden ist. Josef Pühringer, ehemaliger Landeshauptmann von Oberösterreich und derzeit Obmann des oö. Seniorenbundes, hatte die Diskussion in einem ORF-Interview angestoßen. Als "letzter Schritt eines Maßnahmenpaketes" sei denkbar, dass das gesetzliche Pensionsalter erhöht werde. Zunächst gelte es aber, das reale Pensionsalter an das gesetzliche (derzeit 60/65 Jahre) heranzuführen, sagte der ÖVP-Politiker.