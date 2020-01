Die erste Generation, die es schwerer hat als ihre Eltern

Unsichere Jobs, extremer Leistungsdruck, horrende Wohnkosten Die Alten regieren Österreich, und meist so, dass die Alten profitieren. Zu viele Probleme hat man in die Zukunft geschoben, statt sie zu lösen - das fällt jetzt den Jungen auf den Kopf. So sieht es Ökonom Lukas Sustala.

SN/frittipix - stock.adobe.com Die Zeiten werden härter für die Jungen.