Die EU macht das Covidzertifikat fit für die vierte Welle

Einige EU-Staaten wollen volle Reise- und Bewegungsfreiheit an den Nachweis der Boosterimpfung knüpfen.

Die Welle an Covid-Neuinfektionen beschäftigte am Dienstag auch die Außen- und Europaminister der 27 EU-Staaten bei ihrem Treffen in Brüssel. Die Pandemie war zwar nur ein Tagesordnungspunkt des randvollen Programms. Doch die rasante Verbreitung der Delta-Variante machte wie so oft Druck - und zwar auf das EU-Covid-Zertifikat, in Österreich auch bekannt unter dem Namen Grüner Pass.

Der QR-Code auf Papier oder dem Handy gibt Auskunft über die drei "G" - also geimpft, genesen oder getestet. Die Informationen sind ...