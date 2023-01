Die FPÖ als Regierungspartei oder: Alexander Van der Bellen und der Wählerwille

Kann Kickl Kanzler werden? Der Bundespräsident ließ diesbezüglich ein wenig in seine Karten blicken.

Er werde "eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen". So antwortete Bundespräsident Alexander Van der Bellen Mittwochabend in einem ORF-Interview auf die Frage nach der Regierungsfähigkeit der FPÖ im Allgemeinen. Und was im Speziellen die Regierungsfähigkeit von deren Obmann Herbert Kickl betrifft, verwies Van der Bellen auf diverse Missgriffe, derer sich Kickl während seiner Amtszeit als Innenminister schuldig gemacht habe. Was man als ein verklausuliertes ...