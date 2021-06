Die FPÖ hat einen neuen Parteichef - Herbert Kickl

Die Freiheitlichen haben die Nachfolge des zurückgetretenen Parteichefs Norbert Hofer geregelt. Der Neue ist ein alter Bekannter.

Keine Überraschung: Der neue designierte Bundesparteiobmann der FPÖ ist Herbert Kickl. Der interimistische Obmann Harald Stefan betonte die Einigkeit der Partei bei der Entscheidung für Kickl. Das Präsidium habe ihm einstimmig das Vertrauen ausgesprochen, hieß es bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag, die Übernahme soll beim Parteitag am 19. Juni erfolgen. Nicht mitgestimmt haben allerdings der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner und Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi. Sie hätten die Sitzung aus Termingründen vorzeitig verlassen müssen, hieß es.

"Herbert Kickl ist der beste Mann für diese Aufgabe", sagte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Bereits unter Jörg Haider habe er als Wahlkampfmanager gezeigt, dass er in der Lage sei, die Partei nach oben zu führen. Kickl sei ein "Mitarchitekt" des Höhenfluges und des Aufstieges der FPÖ" gewesen und habe sie mitgeführt in die Regierungsverantwortung. "Es ist wichtig, dass die Basis einen Vertreter hat, dem man glaubwürdig vertrauen kann." Kickl habe als Innenminister auch bewiesen, dass er regierungsfähig sei.

Herbert Kickl sagte, es sei auch für ihn ein bewegendes Ereignis, kein Tag wie jeder andere. Er freue sich sehr, dass er als neuer Parteiobmann designiert worden sei. Aber das letzte Wort hätten die Delegierten beim Parteitag, betonte er. "Erst wenn sie ihre Zustimmung gegeben haben, werde ich an die Arbeit gehen." Er habe einige Tage der medialen Enthaltsamkeit hinter sich, was schwierig für ihn gewesen sei, um bei dieser entscheidenden Sitzung ruhig zu sein. "Ich war in der Rolle des Beobachters, ich war erstaunt, wie viel Aufmerksamkeit der Wechsel an der Spitze der FPÖ ausgelöst hat in der Medienlandschaft."

Kickl arbeitet seit 25 Jahren für die FPÖ, Jörg Haider bezeichnet er als seinen Lehrmeister. "Die Aufgabe wird es jetzt sein, die positive Energie der Freiheitlichen zur Entfaltung zu bringen." Es gehe darum, geschlossen an einem Strang zu ziehen und er hofft, dass es auch beim Parteitag in diese Richtung gehen wird. Er spricht von einem "Freuden- und Aufbruchsprojekt", verbiegen lassen wolle er sich nicht. Er vergaß nicht, eine Kampfansage gegen die "türkise Volkspartei" zu machen, die er als "Blendwerk" bezeichnete. Es gebe viele Risse im Verhältnis zu den Türkisen.

Sein Verhältnis zu Norbert Hofer beschrieb er als ein "ungetrübtes". Seine Entscheidung sei zu respektieren.