Die FPÖ in der CETA-Falle

In den nächsten Tagen wird der Ministerrat das umstrittene Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU absegnen. Für die Freiheitlichen, die das Abkommen bisher strikt ablehnten, keine einfache Situation.

Der FPÖ stehen heikle Tage bevor. Die türkis-blaue Regierung will das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) ratifizieren und braucht davor die Zustimmung des Nationalrats.

Das Problem für die Freiheitlichen: Sie zählten, als sie noch nicht in der Regierung saßen, zu den vehementesten Kritikern dieses Handelsvertrags. Im Büro von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) heißt es, dass die Verhandlungen zu CETA zwischen den Regierungsparteien in der Endphase seien. "Wenn nicht diesen Mittwoch, dann wird das Thema spätestens nächste Woche im Ministerrat behandelt", erklärt Pressesprecher Martin Glier. So könnte das Thema noch vor der EU-Präsidentschaft Österreichs erledigt werden.