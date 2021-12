Die FPÖ und die Impfschäden: Die Verbreitung von Unsinn ist nicht strafbar

Warum die Aufregung um FPÖ-Abgeordnete Belakowitsch ohne Konsequenzen bleiben wird.

Diese Behauptung widerspreche allen wissenschaftlichen Evidenzen: So reagierte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres auf die Aussagen, die die freiheitliche Abgeordnete und Medizinerin Dagmar Belakowitsch bei der Anti-Corona-Demo am Samstag in Wien getätigt hatte. Die Mandatarin hatte in ihrer Rede eine bemerkenswerte Theorie zur Frage zum Besten gegeben, wer die Spitäler fülle: "Das sind nämlich nicht die bösen Ungeimpften, o nein, das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Davon hört und sieht man in den Medien überhaupt ...