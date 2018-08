Die Frage ist, was uns die Älteren wert sind

Wie viel Geld Pensionisten haben sollen, ist in erster Linie eine politische Frage und keine der Versicherungsmathematik.

Prozentsätze, Einmalzahlungen, Einschleifregelung, unbezahlbar, Altersarmut, Gerechtigkeit. Immer wenn die Politiker mit diesen Vokabeln um sich werfen, wissen die Bürgerinnen und Bürger: Die Pensionserhöhung steht vor der Tür. Warum sich

die Volksvertreter so ins Zeug legen, ist ebenfalls klar: immerhin geht es um etwa zwei Millionen Menschen und ihre Stimmen bei kommenden Wahlen.

Die Pensionen sind aber nicht nur vor der jährlichen Erhöhung ein Thema. Ständig denken Politiker und Experten über die Reform des Pensionssystems nach. Alles mit einem Ziel, "die Pensionen auch in Zukunft abzusichern".

Mit Verlaub, vieles davon ist nur Show. Ganz einfach deshalb, weil niemand weiß, wie sich das Land in den kommenden Jahren entwickeln wird. Davon hängt die Finanzierung der Pensionen aber hauptsächlich ab. Ohne entsprechendes Wirtschaftswachstum wird die Finanzierung schwieriger. Brummt die Wirtschaft, wird alles leichter. So wie derzeit: Wenn zusätzlich Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben eingenommen werden, kann die Regierung leicht großzügig sein.

Aber auch die Reformen der vergangenen Jahrzehnte, die gern vergessen werden, tragen dazu bei, dass das österreichische Pensionssystem auf relativ gesunden Beinen steht. Wobei Reformen im Endeffekt bedeuten, dass die Pensionsleistungen verringert wurden. Die Möglichkeiten, in die Frühpension zu gehen, wurden reduziert. Die Pensionen werden nicht mehr nach den besten Beitragsjahren berechnet, sondern, im Endausbau, nach dem lebenslangen Einkommen.

Weitere Schritte folgen oder sind im Laufen: Das Pensionsantrittsalter für Frauen wird auf 65 Jahre angehoben und die Ruhebezüge der Beamten werden an die der ASVG-Versicherten angeglichen.

Aber natürlich hat das alles seine Grenzen. Die Pensionen im ASVG-Bereich sind nicht gerade üppig. Die durchschnittliche Pension beträgt rund 1200 Euro brutto, wobei Frauen deutlich unter diesem Wert liegen, Männer darüber. Weitere Kürzungen sind eigentlich nicht mehr zumutbar, wenn man Pensionisten nicht zu Sozialfällen machen will.

Das allein zeigt, dass die Höhe der Pensionen nicht nur eine Aufgabe für Versicherungsmathematiker ist, sondern vor allem auch eine politische Entscheidung. Es geht darum, welches Leben die Gesellschaft den älteren Bürgerinnen und Bürgern zugestehen will.