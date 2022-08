Die Grünen sind angekommen - doch wohin geht die Reise?

Aus Anlass der ORF-"Sommergespräche": Bundessprecher Werner Kogler agiert nicht ohne Geschick zwischen Grundsatztreue und Pragmatismus.

Es könnte schlimmer laufen für die Grünen. Anders als ihr türkiser Koalitionspartner sind sie weitgehend frei vom üblen Geruch der Korruption. Anders als ÖVP, SPÖ und FPÖ gibt es bei ihnen keine Führungsdiskussion und keine spürbaren Parteiintrigen. Im Vergleich zur ÖVP, die bereits den dritten Bundeskanzler in dieser Legislaturperiode nominieren musste, sind die Grünen ein Hort der Stabilität und der Kontinuität. Parteichef Werner Kogler sitzt, so scheint's, fest im Sattel. Die Grünen sind gut in der Regierung angekommen.

...