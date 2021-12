Die Grünen sind so stark wie nie zuvor

Vor zwei Jahren waren sie nicht einmal im Nationalrat. Jetzt heimst die Ökopartei in der Regierung Erfolge ein. Neuwahlen stehen nicht an.

In den ganzen Turbulenzen rund um die ÖVP wäre beinahe untergegangen, dass die Grünen heute politisch so stark sind wie nie zuvor. In der Hofburg haben sie mit Alexander Van der Bellen einen unabhängigen Sympathieträger sitzen, der das Land mit ruhiger Hand durch die epidemischen und innenpolitischen Wirrungen führt. War vor einigen Jahren noch öfter die Frage zu hören, wofür wir überhaupt einen Bundespräsidenten brauchen, so zweifelt heute nach Ibiza, Strache, Kickl, Chats, Kurz, Schallenberg und inmitten von Covid wohl ...