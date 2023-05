Die Grünen: Wohin geht die Reise der Ökopartei?

In Salzburg flogen die Grünen aus der Landesregierung. Auch im Bund läuft es für die Ökopartei alles andere als rund.

Nach der Nationalratswahl 2019 war die grüne Welt mehr als in Ordnung. Auf den Rauswurf aus dem Parlament folgte unter Werner Kogler das historisch beste Wahlergebnis.

Grüne Sonnenbrille, hochgekrempeltes Hemd, Jubelchöre, Schweiß und Tränen. So ließ sich Grünen-Chef Werner Kogler im Jahr 2019 nach der geschlagenen Nationalratswahl von seinen Mitstreitern feiern. Die Grünen hatten damals angesichts des historisch besten Ergebnisses von 13,9 Prozent allen Grund zu feiern. Nach dem Rauswurf aus dem Parlament im Jahr 2017 konnte Kogler im Sog der aufkommenden neuen Klimabewegung und der Ibiza-Affäre die Partei zurück in den Nationalrat und bekanntlich auch in die Regierung führen. Dass das grüne Urgestein bei der ...