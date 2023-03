Die gute Nachricht aus Kärnten: Wahlniederlagen helfen gegen Machtrausch

Die Bäume der Landeshauptleute wachsen nicht in den Himmel. Gut so. Denn allzu große Mehrheiten einer Partei sind der Demokratie nicht zuträglich.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser am Wahlabend in Klagenfurt.

Landesfürstentümer sind auch nicht mehr, was sie einmal waren. Erst Tirol, dann Niederösterreich, jetzt Kärnten: In jedem dieser Bundesländer verloren die zuvor in lichten Höhen der Wählergunst schwebenden Landeshauptmänner beziehungsweise die Landeshauptfrau annähernd zehn Prozentpunkte ihrer Stimmen. Sie landeten unsanft knapp (Johanna Mikl-Leitner, Peter Kaiser) bis deutlich (Anton Mattle) unter der 40-Prozent-Marke. Anschließende Krisenstimmung in den dazugehörigen Parteizentralen inklusive.

Für die jeweiligen Mehrheitsparteien, die da gerupft wurden, mögen die letzten Landtagswahlergebnisse tatsächlich unerquicklich sein. Für die Demokratie hingegen ...