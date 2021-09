Die Intensivbetten füllen sich

Die Zahl der Covid-Intensivpatienten hat sich in einer Woche verdoppelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Auslastungsgrenze erreicht wird, steigt laut Prognose "zunehmend an".

Die gute Nachricht: Die "effektive Reproduktionszahl" (sie gibt an, wie viele Menschen ein Coronainfizierter ansteckt) ist in der vergangenen Woche von 1,2 auf 1,1 geschrumpft. Die schlechte Nachricht: Die Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten wird laut Prognose in der kommenden Woche "signifikant von 6,5 Prozent auf 10,6 Prozent" steigen. Das gab das im Gesundheitsministerium eingerichteten Covid-19-Prognose-Konsortiums bekannt. Dass voraussichtlich 10,6 Prozent der rund 2000 Intensivbetten mit Coronapatienten belegt sein werden, stellt laut Konsortium ein "mittleres Systemrisiko" dar. Das bedeutet, dass ...